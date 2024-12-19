Такое решение перевозчики объясняют общей экономической ситуацией, инфляцией и ростом цен на запчасти.
Совет СРО «Омские перевозчики» решил поднять стоимость проезда в маршрутках, работающих по нерегулируемым тарифам. С 20 декабря горожанам придется платить за проезд по 45 рублей вне зависимости от способа оплаты (по карте Омка или наличными). Льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров будет стоить 40 рублей.
– Единственный источник доходов частных перевозчиков – это оплата пассажиров за проезд. Никаких дотаций из бюджета у нас нет, а цены росли практически весь год. Это и рост цен на ГСМ, на запчасти, на ремонт и т. д. Значительно выросла цена и на новые автобусы. Кроме этого, выросли более чем на 10 % все действующие лизинговые платежи, что автоматически увеличивает финансовую нагрузку на бизнес. В новом, 2025 году, по закону, должна быть увеличена заработная плата для всех сотрудников, соответственно, должны вырасти налоговые отчисления. И в новом году вводится для нас, частных предпринимателей, новый налог НДС в размере от 5 до 7 процентов. На все это тоже нужны денежные средства, – сообщил участник СРО Вячеслав Доронкин.
К СРО «Омские перевозчики» относятся маршруты № 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 99, 117Н, 200, 222, 276, 303, 305, 307, 323, 331, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514.