Мероприятие состоится в День защиты детей.

1 июня в 14:00 на главной сцене торгового центра «Мега» пойдет большой детский праздник. Студенческие отряды Омской области устроили для детей фотоквест, конкурсы, призы и подарки, бесплатный аквагрим и мастер-классы «сделай сам».

– 1 июня в честь Дня защиты детей мы проведем мероприятие совместно с ТЦ «Мега», – сказала комиссар Омского регионального отделения РСО Юлия Булышева. – Больше, чем просто праздник для детей. Примечательно, что его организуют именно студенческие педагогические отряды. Это одно из крупнейших по численности направлений студенческих отрядов Омской области. Ежегодно сотни тысяч детей получают незабываемые эмоции благодаря вожатым. Очень радостно, что своей энергией и позитивом мы сможем поделиться и с гостями торгового центра.

Ежегодно студенческие отряды принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных международному Дню защиты детей. И традиционно это мероприятие не проходит без участия вожатых. В этом году порядка 600 омских вожатых будут работать в детских оздоровительных лагерях Омской области, Приморского края и Республики Крым.

В рамках молодежной столицы студенческие отряды проводят ряд мероприятий, направленных на развитие и досуг омской молодежи и детей.

Информацию о правилах проведения, количестве призов, сроках, порядке и месте их получения уточнять по телефону +7-900-670-55-23 у организатора РМОО «ООСО» ОГРН 1055500006264, 6+