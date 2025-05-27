Студенты получили советы и поддержку от опытных представителей медиасреды.

В Омске прошел Восьмой Всероссийский медиафестиваль «Мир вокруг нас». Мероприятие проводилось в течение двух дней в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

В фестивале приняли участие представители 32 учебных заведения из 16 регионов России. Участники представили 200 медиапроектов. В их числе были: просветительский сайт о донорстве от СФУ, лонгрид об античности в мультипликации от ОмГУ, памятные видеоролики о Великой Отечественной войне и многое другое.

Фестиваль начался с просмотра телевизионных и социальных проектов, которые вошли в шорт-лист фестиваля. Во второй день члены жюри оценили радиопрограммы, подкасты и интернет-проекты.

Живое профессиональное общение стало фишкой фестиваля. Эксперты тщательно анализировали каждую работу, комментировали проекты и давали рекомендации авторам. Это стало возможным благодаря региональным медиаспециалистам – медиаменеджерам и журналистам, которые вошли в состав жюри.

Так, в секции «Радио- и аудиоподкасты» к команде жюри присоединилась выпускница ОмГУ 2024 года, радиоведущая Елена Иващенко. Всего год назад она сама выходила на фестивальную сцену как конкурсант, а теперь вернулась уже в роли эксперта. Ее впечатлили искренность и смелость молодых авторов, зрелость тем. Радиоведущая призналась, что не только оценивала работы, но и сама училась: слушала, сравнивала, анализировала.

Внимание к деталям, примеры из собственной профессиональной деятельности и советы авторам по улучшению контента сделали мероприятие особенно атмосферным и искренним.

Сегодня появляется все больше медиацентров – в школах и ссузах, где ученики снимают сюжеты, записывают подкасты, ведут блоги. Этот тренд вдохновляет: медиасреда становится все моложе, а первые шаги в профессии начинают делать уже со школьной скамьи.

– Медиацентры активно развиваются не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, – сказала заведующая кафедрой журналистики и медиалингвистики Елена Малышева. – В этом году, к примеру, в фестивале участвовали ребята из творческого объединения «Луч» (Павлодар, Казахстан). Это школьники, которые работают очень профессионально, под руководством опытных преподавателей. Мы видим результат: их контент на YouTube-канале востребован, разнообразен и качественен. Такое сотрудничество вдохновляет и может служить примером. Впечатляют успехи «Школы медиа» из небольшого города Усть-Катава. Этот коллектив участвует в нашем фестивале уже не первый год. Мы видим, что дело в кадрах, которые решают все: если есть энтузиаст, то он увлечет медиадеятельностью детей, будет делать с ними контент на высоком профессиональном уровне.

Для многих студентов участие в медиафестивале стало первым серьезным конкурсным опытом. Так, например, студентка второго курса ОмГУ направления «Журналистика» Елизавета Смирнова впервые приняла участие в фестивале.

Вместе с одногруппницей Маргаритой Малышевой она представила историко-просветительский проект – онлайн-мемориал «Бессмертный полк факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций». Этот проект стал ярким открытием фестиваля.