Отходы не вывозятся уже два месяца.

Регоператор, отвечающий за вывоз мусора, не может добраться до населенных пунктов из-за размытой дороги. На Омскую область обрушились обильные дожди, из-за чего грунтовые дороги к некоторым населенным пунктам превратились в грязевое месиво.

Пострадало не только сельское хозяйство и автомобильное сообщение между селами, но и сфера вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказала журналистка Наталья Граф, жители деревни Ракитинки, которая входит в территорию Морозовского сельского поселения, уже два месяца складируют мусор, ожидая, что регоператор его вывезет.

– Жители жалуются, что второй месяц у них не вывозят мусор. Огромные кучи отходов складируются прямо в центре села, в трехстах метрах от новой детской игровой площадки. Крысы, грязь, вонь, антисанитария, – рассказала Граф.

Региональный оператор «Магнит», ответственный за вывоз ТКО из поселка, ответил, что техника не может добраться до площадки из-за размытой дождями дороги.

– Обильные дожди сделали некоторые улицы и населенные пункты непроходимыми для транспорта. Затруднен доступ мусоровозов к контейнерным площадкам в селах и поселках, где отсутствуют твердые дороги, – отметили в пресс-службе «Магнита».

Регоператор отметил, что для своевременного вывоза отходов мешки следует нести к площадкам, подъезд к которым не представляет собой болото. Либо же ждать, когда существующие дороги высохнут.