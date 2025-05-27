Омск-Информ
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·Общество

Отходы не вывозятся уже два месяца.

Регоператор, отвечающий за вывоз мусора, не может добраться до населенных пунктов из-за размытой дороги. На Омскую область обрушились обильные дожди, из-за чего грунтовые дороги к некоторым населенным пунктам превратились в грязевое месиво. 

Пострадало не только сельское хозяйство и автомобильное сообщение между селами, но и сфера вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказала журналистка Наталья Граф, жители деревни Ракитинки, которая входит в территорию Морозовского сельского поселения, уже два месяца складируют мусор, ожидая, что регоператор его вывезет. 

– Жители жалуются, что второй месяц у них не вывозят мусор. Огромные кучи отходов складируются прямо в центре села, в трехстах метрах от новой детской игровой площадки. Крысы, грязь, вонь, антисанитария, – рассказала Граф. 

Региональный оператор «Магнит», ответственный за вывоз ТКО из поселка, ответил, что техника не может добраться до площадки из-за размытой дождями дороги. 

– Обильные дожди сделали некоторые улицы и населенные пункты непроходимыми для транспорта. Затруднен доступ мусоровозов к контейнерным площадкам в селах и поселках, где отсутствуют твердые дороги, – отметили в пресс-службе «Магнита».

Регоператор отметил, что для своевременного вывоза отходов мешки следует нести к площадкам, подъезд к которым не представляет собой болото. Либо же ждать, когда существующие дороги высохнут.  

Олег Кипорук
·Общество

Отходы не вывозятся уже два месяца.

Регоператор, отвечающий за вывоз мусора, не может добраться до населенных пунктов из-за размытой дороги. На Омскую область обрушились обильные дожди, из-за чего грунтовые дороги к некоторым населенным пунктам превратились в грязевое месиво. 

Пострадало не только сельское хозяйство и автомобильное сообщение между селами, но и сфера вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказала журналистка Наталья Граф, жители деревни Ракитинки, которая входит в территорию Морозовского сельского поселения, уже два месяца складируют мусор, ожидая, что регоператор его вывезет. 

– Жители жалуются, что второй месяц у них не вывозят мусор. Огромные кучи отходов складируются прямо в центре села, в трехстах метрах от новой детской игровой площадки. Крысы, грязь, вонь, антисанитария, – рассказала Граф. 

Региональный оператор «Магнит», ответственный за вывоз ТКО из поселка, ответил, что техника не может добраться до площадки из-за размытой дождями дороги. 

– Обильные дожди сделали некоторые улицы и населенные пункты непроходимыми для транспорта. Затруднен доступ мусоровозов к контейнерным площадкам в селах и поселках, где отсутствуют твердые дороги, – отметили в пресс-службе «Магнита».

Регоператор отметил, что для своевременного вывоза отходов мешки следует нести к площадкам, подъезд к которым не представляет собой болото. Либо же ждать, когда существующие дороги высохнут.  

Олег Кипорук