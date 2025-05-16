Региональный минсельхоз рассказал, почему стало невозможным работать на полях.

Информация о том, что в Омской области приостановлена посевная кампания, появилась 15 мая. Региональный минсельхоз пошел на такие меры из-за дождей, в Любинском районе ввели режим повышенной готовности. По сообщению синоптиков, был побит рекорд по выпадению осадков. К тому же дождь не прекращался почти беспрерывно сорок восемь часов – двое суток.

Напомним, что и в прошлом году было пасмурно с осадками, когда началась уборочная страда. Почва переувлажнена, в полях вода стоит, и техника не может работать в таких условиях.