Банк в очередной раз начал оказывать финансовую поддержку аграриям.

Сейчас посевная кампания в Омской области вступила в активную фазу. Полевые работы ведутся в 20 муниципальных районах. При этом площадь засеянных земель уже превысила 25 тысяч гектаров.

По планам омского минсельхоза, в 2025 году общая посевная площадь в регионе составит 2,9 млн гектаров. Из них под зерновые и зернобобовые культуры отведут 1,9 млн гектаров. Отдельное внимание уделяется росту площади посадки картофеля и овощных культур – с 5,7 до 6 тысяч гектаров и с 1,8 до 1,9 тысячи гектаров соответственно.

Сейчас лидерами посевной кампании являются Азовский, Марьяновский, Русско-Полянский, Полтавский и Нижнеомский районы. Омский филиал «Россельхозбанка» вновь оказывает финансовую поддержку аграриям региона для успешного проведения сезонно-полевых работ.

Так, по данным на 13 мая, клиенты банка получили более 4 млрд рублей. Это на 60 % больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. При этом более 80 % от общего объема выдач было осуществлено на льготных условиях. Напомним, что по итогам 2024 года Омский филиал «Россельхозбанка» предоставил аграриям региона на проведение сезонных полевых работ 7 млрд рублей.

– Наша приоритетная задача – оказывать своевременную финансовую помощь фермерам и сельскохозяйственным предприятиям региона, – подчеркнул директор омского отделения банка Лев Янеев. – Сейчас, когда посевная кампания набирает обороты, мы максимально оперативно реагируем на текущую ситуацию и отслеживаем потребности клиентов, чтобы оказывать необходимое содействие нашим земледельцам.

В «Россельхозбанке» действует экспресс-кредитование для действующих заемщиков, которые имеют положительную кредитную историю. Срок принятия решения – 1 рабочий день. Сумма – до 10 млн рублей. По новым клиентам банк принимает решение в течение 3 рабочих дней на сумму до 20 млн рублей. Заявки на суммы свыше 20 млн рублей даже для новых заемщиков рассматриваем в срок до 10 дней.

– Для фермеров, особенно малых форм хозяйствования, доступ к льготным кредитам является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие, – объяснил председатель омской ассоциации «Народный фермер», заместитель руководителя КХ «Тритикум» Максим Левшунов. – Благодаря участию «Россельхозбанка» в финансировании сезонно-полевых работ становится возможным заложить прочную основу в фундамент будущих успехов фермеров нашего региона.

Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, – это 1969 (бывшая 1528/258). Размер ставки составляет 50 % или 30 % от ключевой ставки «Банка России» + 2 %. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это – 8,3 %.

Также «Россельхозбанк» может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортеров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и другого).

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