Специалисты обрабатывают и удобряют землю перед посадками.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале посевной кампании. В Омском районе все готово к весенне-полевым работам.

Специалисты занимаются ранней весенней обработкой почвы. По данным управления сельского хозяйства, сейчас обработано 66 тысяч га, это 56 % от первоначального плана. Для проведения работ используют 132 трактора и 130 борон. Что касается минеральных удобрений, то их внесли на площади 2 тысячи га, общий вес составил 128 тонн.

Что касается органических удобрений, то их 25 тысяч тонн, заделка произошла на территории 525 га. У района и региона на этот год большие планы. В Омской области хотят увеличить общую посевную площадь. Ожидается расширение площадей посадки картофеля и увеличение площади овощных культур.