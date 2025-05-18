Единственный путь, соединяющий село Гузенево с районным центром, полностью разрушен.

Село Гузенево в Муромцевском районе Омской области оказалось в тяжелой ситуации. Единственный путь, ведущий в поселок Муромцево, полностью разрушился, оставив жителей без транспорта, продовольствия и жизненно необходимой связи с окружающим миром.

Более месяца сельчане живут без рейсовых автобусов, магазин с продуктами первой необходимости опустел, а дети потеряли возможность ходить в школу. Особенную тревогу вызывает положение пожилых людей, нуждающихся в регулярной медицинской помощи, которую теперь невозможно получить из-за отсутствия нормального проезда к больнице в райцентре.

Все попытки жителей добиться ремонта дороги пока тщетны.

– 17 апреля 2025 года мы обратились к властям с просьбой отремонтировать проблемный участок единственной дороги, соединяющей нашу деревню с районным центром (Муромцево). В ответ – только формальные отписки от минтранса и администрации. Месяц прошел, а дорога полностью размыта! – говорится в сообщении граждан в сообществе «Омск. Треш-новости» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Муромцевского района прокомментировали данную ситуацию. Местным жителям сообщили, что с 19 мая будут организованы дистанционные занятия для учащихся старших классов. Девять школьников будут собираться в здании начальной школы, где пройдут уроки посредством онлайн-сервисов. Тем временем ученики младших классов продолжат заниматься традиционно, посещая школу в привычном очном формате.

Чиновники также подчеркнули, что поддерживают тесную коммуникацию с жителями деревни. Сообщается, что при возникновении критической нехватки продуктов планируется оперативная доставка необходимого провианта. В случае же внезапной необходимости оказания скорой медицинской помощи пациентов планируют доставлять в больницу специальным транспортом.

– Как сообщили в министерстве здравоохранения, в данном населенном пункте есть медицинский работник, который может оказать медицинскую помощь. В случае экстренной ситуации из районной больницы к пациенту будет направлен спецтранспорт повышенной проходимости на базе автомобиля «КамАЗ», – добавили в администрации.

В минтрансе Омской области также прокомментировали обращение граждан.

– Участок дороги Низовое-Гузенево имеет грунтовое покрытие. В весенне-осенний период находится в сложном эксплуатационном состоянии. По мере просыхания покрытия будет отправлена техника. В последнюю неделю выпало большое количество осадков, а также поднялся уровень грунтовых вод. Это все привело к переувлажнению дорожного покрытия, – сообщили в ведомстве.

Власти обещают, что в этом году на проблемных участках дорога будет отсыпана щебнем.