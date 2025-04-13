В администрации района заявили, что сооружение расположено между двумя областями и никому не принадлежит.

Между деревнями Воскресенка (Кыштовский район, Новосибирская область) и Гузенево (Муромцевский район, Омская область), расстояние между которыми составляет всего 10 кмлометров, размыло мост. Жвлоба на это появилась в соцсетях.

В администрации Муромцевского района не нашли ничего лучше, чем ответить, что за этот участок дороги никто не отвечает.

– Данный участок дороги располагается на границе между Новосибирской и Омской областями и не принадлежит никакому собственнику. Эта дорога является проселочной и не обладает стратегическим значением для жителей Муромцевского района. Ремонт данного участка будет расценен как нецелевое использование бюджетных средств. Просим вашего понимания в данной ситуации, – ответили в администрации.

Тогда жители решили проблему самостоятельно. Два фермера из рядом стоящей деревни в Муромцевском районе засыпали провал.