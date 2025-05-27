Омск-Информ
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·Общество

Обычно подберезовики собирают на месяц позже.
Омские грибники отметили удивительное явление природы. Обычно сезон сбора подберезовиков начинается лишь в июне, но благодаря теплой зиме и раннему приходу весны местные леса начали радовать жителей региона необычным урожаем уже в конце весны.
Одна из жительниц Омска поделилась фотографией найденных грибов в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Она отметила редкость такого явления, подчеркнув, что раньше подобные находки встречались исключительно летом.
– Впервые в жизни собираем подберезовики в мае, прикольно. Пока нашли только два. Но сам факт, – говорится в сообщении.
Омичка добавила, что грибы были найдены вблизи Таврического района.
Ранее сообщалось, что в Омской области раньше срока заметили строчки.
Мария Филимонова
·Общество

Обычно подберезовики собирают на месяц позже.
Омские грибники отметили удивительное явление природы. Обычно сезон сбора подберезовиков начинается лишь в июне, но благодаря теплой зиме и раннему приходу весны местные леса начали радовать жителей региона необычным урожаем уже в конце весны.
Одна из жительниц Омска поделилась фотографией найденных грибов в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Она отметила редкость такого явления, подчеркнув, что раньше подобные находки встречались исключительно летом.
– Впервые в жизни собираем подберезовики в мае, прикольно. Пока нашли только два. Но сам факт, – говорится в сообщении.
Омичка добавила, что грибы были найдены вблизи Таврического района.
Ранее сообщалось, что в Омской области раньше срока заметили строчки.
Мария Филимонова