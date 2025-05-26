Изменения в регулировании светофора продлятся до окончания ремонтных работ на улице Заозерной.

В мэрии Омска сообщили, что с сегодняшего дня, 26 мая, на перекрестке улицы Заозерной и проспекта Менделеева введена временная схема светофорного регулирования. Данное нововведение вызвано проведением ремонтных работ на улице Заозерной и продлится до завершения ремонта.

Светофор оснащен дополнительной секцией, регулирующей правый поворот с проспекта Менделеева на улицу Заозерную в сторону проспекта Королева.

Организация движения пофазно осуществляется следующим образом:

Первая фаза: разрешено движение транспорта с проспекта Менделеева со стороны улицы Бархатовой во всех направлениях, включая поворот направо на улицу Заозерную.

Вторая фаза: открыто движение транспорта с проспекта Менделеева со стороны улицы Химиков во всех направлениях.

Третья фаза: допуск автомобилям, движущимся по улице Заозерной со стороны улицы Бородина во всех направлениях.

Четвертая фаза: разрешен проезд транспорта, следующего по улице Заозерной со стороны проспекта Королева, а также поворот направо с проспекта Менделеева на улицу Заозерную.

Автомобилистам, поворачивающим направо с проспекта Менделеева на улицу Заозерную в сторону проспекта Королева, необходимо уступать дорогу транспортным средствам, совершающим левый поворот с проспекта Менделеева в сторону проспекта Королева (первая фаза), и машинам, разворачивающимся по улице Заозерной (четвертая фаза).