«Газпром межрегионгаз Омск» принимает меры, чтобы сократить дебиторскую задолженность компаний.
По данным на 1 мая 2025 года, шесть теплоснабжающих организаций (ТСО) Омска задолжали за природный газ более 1,2 млрд рублей. Эта сумма составляет 83 % от общей суммы долга ТСО в Омской области. Уровень расчетов городских теплоснабжающих организаций в этом году не превысил 30 %.
«Газпром межрегионгаз Омск» занимается снижением просроченной дебиторской задолженности. Согласно действующему законодательству, предприятие уведомило пять теплоснабжающих организаций о полном ограничении отбора газа после выборки среднеоплаченных объемов.
Существенное увеличение просроченной дебиторской задолженности допустили следующие компании: АО «Тепловая компания» – 666 млн рублей (+363 млн рублей, уровень расчетов 24 %), ООО «ТГКом» – 368 млн рублей (+189 млн рублей, уровень расчетов 36 %) и ООО «ПТЭ» – 54 млн рублей (+24 млн рублей, уровень расчетов 43 %).
Также в числе должников находятся ООО «Комплекстеплосервис» – 63 млн рублей (+18 млн рублей, уровень расчетов 61 %) и ООО «Малая генерация» – 30 млн рублей (+13 млн рублей, уровень расчетов 36 %). Информацию о задолженности ТСО передали в надзорные органы, мэрию Омска и правительство Омской области.