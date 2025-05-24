Эксперты вынесли отрицательное заключение по двум этапам стройки.

Специалисты Главного управления государственной экспертизы в Москве дали отрицательное заключение на проекты первого и второго этапов строительства Красногорского гидроузла под Омском. Соответствующая документация появилась вчера, 23 мая. Причины, почему «завернули» оба проекта, не раскрываются.

Над проектом первого этапа работали сразу 8 организаций из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. Проект второго этапа разрабатывали 9 компаний.

С июля 2022 года завершением многострадального омского долгостроя занимается московское ООО «МежРегионСтрой». Стоимость работ выросла до 5,3 млрд рублей. Первый этап должен быть завершен до 15 сентября. Год назад строительная готовность гидроузла составляла лишь 20 %.

Проектирование второго этапа ведет Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс» из Санкт-Петербурга за 612,9 млн рублей.

Красногорский гидроузел строят с 2011 года, его должны завершить в 2028 году. Год назад стало известно, что объект готов всего на 20 %. В апреле 47 конструкций гидроузла выставили на продажу. Большую часть из них выкупил московский Опытный завод «Гидромонтаж» из Москвы.