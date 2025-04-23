На торги были выставлены металлические конструкции инфраструктурного объекта.
На площадке ГИС «Торги» завершился аукцион, организованный региональным министерством имущественных отношений. На торги были выставлены 47 различных металлических конструкций Красногорского гидроузла, включая эстакады, элементы ворот и штанг затворов. Начальная цена на конструкции варьировалась от 38 тыс. до 41,1 млн рублей.
Единственным участником торгов стала московская компания АО «Опытный завод Гидромонтаж», специализирующаяся на производстве металлоконструкций. Предприятие приобрело 14 лотов по первоначальной цене. Остальные объекты, включая наиболее дорогостоящие, оказались невостребованными, в результате чего данные торги признаны несостоявшимися. Конструкции были выпущены в 2012–2013 годах и ввиду отсутствия полного комплекта не планируются к дальнейшему использованию.
Ранее сообщалось, что Красногорский гидроузел, который начали строить еще в 2011 году, введут в эксплуатацию только через 5 лет. Чуть больше года назад стало известно, что объект готов на 20 %. Недавно строительную компанию за содействие в заключении госконтрактов на выполнение работ на Красногорском гидроузле оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения.