Ограничения продлятся 5 часов.

Завтра, 24 мая, в Омске будет проводиться всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» и улицы в центре будут перекрыты для всех видов транспорта. Схема движения автобусных маршрутов, следующих по этой улице, будет изменена.

Изменения коснутся автобусов № 62 и № 73. Ограничения продлятся 5 часов: с 10:00 по 15:00.

Как сообщили в департаменте транспорта, автобусы по маршруту № 62 будут следовать до остановки «КДЦ «Маяковский» по улице Интернациональной, далее – с левым поворотом на Соборную площадь, проездом через площадь Победы, далее с правым поворотом на улицу Гагарина, по Комсомольскому мосту, проспекту Маркса, далее – по установленной схеме движения.

А автобусы по маршруту № 73 будут следовать с улицы Красный Путь, по улицам Интернациональная, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Маркса, далее – по установленной схеме движения.