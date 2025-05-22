В городе вводятся временные ограничения в движении транспорта.
В Омске на пять часов перекроют часть улиц в центре города для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Движение будет ограничено 24 мая с 10:00 до 15:00 для всех видов транспорта на следующих дорожных участках:
- улица Ленина, на участке от улицы Партизанской до Ленинградской площади; улица Думская, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- улица Лермонтова, от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
- улица Броз Тито, на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина;
- улица Чкалова, на участке от улицы Ильинской до Ленина;
- улица Короленко, на участке от улицы Комиссаровской до дома №10а по проспекту К. Маркса;
- улица Иртышская набережная, на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
- автодорога на участке от улицы Ленина до улицы Иртышская набережная в районе дома №1 по Ленинградской площади;
- автодорога на участке от улицы Ленина до улицы Иртышская набережная в районе дома №2 по Ленинградской площади;
- улица Циолковского, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Иртышская набережная;
- улица Ф. Крылова, на участке от улицы В. Иванова до улицы Иртышская набережная.
Мэрия просит водителей скорректировать маршруты и советует объезжать перекрытие дороги по ул. Интернациональной, Гагарина и по пр. К. Маркса.