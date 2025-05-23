Всего в конкурсе участвовало 4600 заявок из различных регионов России.

Аспирант ОмГТУ Сергей Онищук стал единственным представителем региона, удостоившимся президентской стипендии. В течение учебы ему будет ежемесячно выплачиваться премия в размере 75 тысяч рублей. Итоги конкурса подвело Министерство науки и высшего образования России.

Решение принималось с учетом важности проводимых исследований, успехов молодых ученых и их наставников.

Студент четвертого курса аспирантуры Сергей Онищук представил исследование на тему разработки методики проектирования высокоскоростной системы выпуска троса для сбора космического мусора. Научным руководителем выступил профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» Валерий Трушляков.

– Я веду исследование в области космической экологии, а именно очистки околоземного пространства от космического мусора. Занимаюсь разработкой системы развертывания космического троса для забора мусора, которая позволит выпускать трос порядка 3 км с использованием безынерционной стационарной катушки со скоростью порядка 25 м/с, – рассказал ученый.

Создаваемое устройство позволит усовершенствовать технологии уборки орбитального пространства и повысить надежность систем транспортировки космических объектов на тросах.

Всего в конкурсе участвовало более 4600 заявок из 73 регионов России, лауреатами стали 500 исследователей.