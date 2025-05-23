Он есть в каждом магазине и у многих на даче.

Горох способствует замедлению процессов старения. Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка, он обладает антивозрастными и укрепляющими иммунитет антиоксидантами. О полезных свойствах обычного продукта сообщила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Подмосковья Людмила Сухорукова.

Однако его не стоит есть чаще двух-трех раз в неделю. Из-за большого количества белка горох может плохо усваиваться организмом и приводить к повышенной нагрузке на пищеварение.

– Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, – посоветовала врач в разговоре с «РИА Новости».

Также эксперт рассказала, что вместо сушеного продукта лучше использовать свежий или консервированный зеленый горох.