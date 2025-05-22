Омск-Информ
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·Общество

Россельхознадзор выявил применение запрещенного препарата.

Крестьянско-фермерскому хозяйству «Великорусское» вынесено предостережение за использование запрещенного препарата «Спрут Экстра, ВР» для десикации гороха. В Управлении Россельхознадзора по Омской области отметили, что использование глифосата, который содержится в препарате, несет серьезные риски для здоровья людей.

В России с января 2023 года его использование запрещено для всех сельскохозяйственных культур, нарушение было выявлено 22 мая. Фермеры получили официальное предостережение.

Наталья Корнеева
·Общество

Россельхознадзор выявил применение запрещенного препарата.

Крестьянско-фермерскому хозяйству «Великорусское» вынесено предостережение за использование запрещенного препарата «Спрут Экстра, ВР» для десикации гороха. В Управлении Россельхознадзора по Омской области отметили, что использование глифосата, который содержится в препарате, несет серьезные риски для здоровья людей.

В России с января 2023 года его использование запрещено для всех сельскохозяйственных культур, нарушение было выявлено 22 мая. Фермеры получили официальное предостережение.

Наталья Корнеева