В городе пройдет​ четвертый турнир по художественной гимнастике. И известный телеведущий приедет провести статусное мероприятие.

С 29 по 31 мая на «G-Drive Арене» в Омске пройдет международный турнир по художественной гимнастике «EVGENIYA CUP 2025», носящий имя двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Это будет уже четвертое подобное мероприятие в Омске.

На соревнования съедутся лучшие гимнастки из восьми стран: России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов и других. За три соревновательных дня участницы покажут свои навыки в групповом и индивидуальном многоборье.

Зрителей ждет насыщенная программа, в том числе, гала-шоу под названием «Бесконечность». Ведущими статусного мероприятия выступят известные в спортивной среде личности: серебряный призер Олимпийских игр и 11-кратная чемпионка мира Яна Батыршина, знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев и двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов. Ожидается выступление и самой Евгении Канаевой.

Напомним, что во время одного из визитов в Омск Губерниев оказался очень недоволен тем, что в омском аэропорту не оказалось тележек для багажа. Однако на прошлом турнире по художественной гимнастике, летом, Губерниеву все-таки предоставили тележку, чему комментатор был невероятно рад.