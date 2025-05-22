Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Кто займет место руководителя департамента общественной безопасности, пока неизвестно.
Пресс-служба мэрии Омска дала разъяснения по поводу удаления информации о заместителе главы города, руководителе департамента общественной безопасности Константине Книсе с официального веб-сайта администрации.
– Константин Александрович больше не является сотрудником администрации города Омска. О том, кто займет место руководителя силового блока мэрии, будет сообщено дополнительно. Ведутся переговоры с несколькими претендентами на эту должность, – сообщил «СуперОмск» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Омска Галину Назарову.
Напомним, что в апреле бывшего начальника УФСИН России по Омской области задержали за превышение должностных полномочий и эксплуатацию служебного катера. Ущерб оценили более чем в 1,6 млн рублей. Вину генерал-майор не признал.
1308Мария Филимонова
·Политика

Кто займет место руководителя департамента общественной безопасности, пока неизвестно.
Пресс-служба мэрии Омска дала разъяснения по поводу удаления информации о заместителе главы города, руководителе департамента общественной безопасности Константине Книсе с официального веб-сайта администрации.
– Константин Александрович больше не является сотрудником администрации города Омска. О том, кто займет место руководителя силового блока мэрии, будет сообщено дополнительно. Ведутся переговоры с несколькими претендентами на эту должность, – сообщил «СуперОмск» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Омска Галину Назарову.
Напомним, что в апреле бывшего начальника УФСИН России по Омской области задержали за превышение должностных полномочий и эксплуатацию служебного катера. Ущерб оценили более чем в 1,6 млн рублей. Вину генерал-майор не признал.
1308Мария Филимонова