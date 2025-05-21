С организаторами концертов власти пришли к конструктивным решениям.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о жесткой борьбе с расклейщиками объявлений. По его словам, специальные щиты для объявлений на остановках сработали – рекламного мусора стало меньше.

Сейчас власти ведут переговоры с организаторами концертов. Что касается «диких» расклейщиков объявлений, то им объявлена настоящая война. Специалисты городской администрации регулярно отлавливают нарушителей. Так, накануне был пойман дерзкий расклейщик анонсов выставки кошек. Этот негодник распространил баннеры буквально по всему городу. С ним побеседовали, после чего нарушитель обещал убрать всю рекламу самостоятельно.

Мэр напомнил, что не со всеми нарушителями поступают так по-доброму. Для злостных расклейщиков есть штрафы, которые могут варьироваться от 2 тысяч рублей – для физических лиц, до 40 тысяч рублей – для юридических. Ранее власти уже делали заявление об истреблении всех незаконных бумажных объявлений.