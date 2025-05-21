Запрет продлен до 14 июня.
Власти региона продлили особый противопожарный режим, что означает ужесточение мер безопасности в лесах на ближайшие недели.
Начиная с апреля в регионе введены строгие ограничения на пребывание людей в лесах, использование транспорта и проведение любых потенциально пожароопасных работ. Подобные меры призваны предотвратить возникновение лесных пожаров.
С 22 мая по 7 июня закрыты леса в Исилькульском, Калачинском, Любинском, Называевском, Омском, Саргатском, Черлакском районах и Степном лесничестве.
А с 26 мая по 14 июня ограничения будут действовать в Большереченском, Большеуковском, Васисском, Знаменском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском районах и Васисском лесничестве.
К опасным действиям в лесах относятся: разведение костров, использование открытого огня (сжигание мусора, травы, листвы и иных материалов) и выжигание сухой травы.