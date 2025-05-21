Однако ограничить рацион все равно придется.

Потеря веса возможна без строгих ограничений в питании, утверждает терапевт и диетолог Арина Мамина. По ее словам, ключевым аспектом похудения является дефицит калорий и увеличение энергозатрат организма. Диетолог подчеркивает, что даже при рационе, состоящем на 80 % из полезных продуктов и на 20 % из любимых блюд, можно успешно терять лишний вес.

– Если в день вам нужно две тысячи килокалорий, то 1,6 тысячи килокалорий – это полезная еда, а 400 килокалорий можно потратить на мороженое, чипсы или бургер, – рассказала эксперт изданию «ufatime.ru».

Мамина отметила, что строгие диеты нередко приводят к срывам и перееданию. А если периодически позволять себе любимые блюда, то соблюдать диету и удерживать здоровый образ жизни будет гораздо легче. Если верить исследованиям, то люди, которые не отказываются от любимой еды, худеют успешнее тех, кто сидит на строгих диетах с полными запретами.