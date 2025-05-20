Нарушитель был обнаружен на дачах.

Конфликт с участием агрессивного мужчины в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской произошел вчера. Сотрудники отдела полиции № 8 УМВД России по Омску оперативно установили личность омича и задержали его в садоводческом товариществе «Радист».

Задержанным оказался 49-летний житель Омска, который накануне в состоянии алкогольного опьянения пришёл к дочери на работу, чтобы разобраться в семейных разногласиях.

– Я пришел поговорить со своей дочерью... Сорвался, нагрубил – рассказывает уже трезвый гроза ПВЗ

В настоящее время по факту инцидента проводится дополнительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.