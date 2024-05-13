Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мужчина поссорился с сожительницей и решил напугать ее.
Любинский районный суд рассмотрит уголовное дело 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе убийством.
По версии следствия, мужчина уехал на вахту за территорию Омской области и там поссорился со своей сожительницей. Сельчанин решил запугать возлюбленную и стал отправлять ей текстовые и голосовые сообщений, в которых угрожал убить ее.
Этого мужчине показалось мало, и он отправил второй половине гроб, венок и надгробный крест с табличкой, на котором были написаны дата рождения женщины и предполагаемая дата смерти.
– После доставки ритуальным агентством данных предметов потерпевшая обратилась в полицию. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, – рассказали в областной прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
·Общество

Мужчина поссорился с сожительницей и решил напугать ее.
Любинский районный суд рассмотрит уголовное дело 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе убийством.
По версии следствия, мужчина уехал на вахту за территорию Омской области и там поссорился со своей сожительницей. Сельчанин решил запугать возлюбленную и стал отправлять ей текстовые и голосовые сообщений, в которых угрожал убить ее.
Этого мужчине показалось мало, и он отправил второй половине гроб, венок и надгробный крест с табличкой, на котором были написаны дата рождения женщины и предполагаемая дата смерти.
– После доставки ритуальным агентством данных предметов потерпевшая обратилась в полицию. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, – рассказали в областной прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.