Мужчина поссорился с сожительницей и решил напугать ее.

Мужчина поссорился с сожительницей и решил напугать ее.

Любинский районный суд рассмотрит уголовное дело 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе убийством.

По версии следствия, мужчина уехал на вахту за территорию Омской области и там поссорился со своей сожительницей. Сельчанин решил запугать возлюбленную и стал отправлять ей текстовые и голосовые сообщений, в которых угрожал убить ее.

Этого мужчине показалось мало, и он отправил второй половине гроб, венок и надгробный крест с табличкой, на котором были написаны дата рождения женщины и предполагаемая дата смерти.

– После доставки ритуальным агентством данных предметов потерпевшая обратилась в полицию. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, – рассказали в областной прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.