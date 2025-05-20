Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина употреблял нецензурную брань и угрожал сотруднице.
Вчера вечером, 19 мая, в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пункте выдачи, на котором неизвестный мужчина, угрожая сотруднице ПВЗ, ищет свою дочь.
Автор записи предупредил омичей о возможной опасности.
– Будьте осторожны, ходит мужчина с ножом по пунктам «Озон», ищет свою дочь, в неадекватном состоянии, если вы его увидели у себя на пункте, вызывайте полицию, он опасен! – говорится в сообщении в паблике «Инцидент Омск».
Мужчина употреблял грубую ненормативную лексику, в частности уничижительно высказывался о своей дочери, которую пытался найти.
Комментарии к посту содержат предположение, что событие могло произойти в одном из пунктов выдачи в микрорайоне Нефтяники, на улице Нефтезаводской, однако официальных сведений, подтверждающих или опровергающих это утверждение, пока нет.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчина употреблял нецензурную брань и угрожал сотруднице.
Вчера вечером, 19 мая, в соцсетях появилось видео с камеры наблюдения в пункте выдачи, на котором неизвестный мужчина, угрожая сотруднице ПВЗ, ищет свою дочь.
Автор записи предупредил омичей о возможной опасности.
– Будьте осторожны, ходит мужчина с ножом по пунктам «Озон», ищет свою дочь, в неадекватном состоянии, если вы его увидели у себя на пункте, вызывайте полицию, он опасен! – говорится в сообщении в паблике «Инцидент Омск».
Мужчина употреблял грубую ненормативную лексику, в частности уничижительно высказывался о своей дочери, которую пытался найти.
Комментарии к посту содержат предположение, что событие могло произойти в одном из пунктов выдачи в микрорайоне Нефтяники, на улице Нефтезаводской, однако официальных сведений, подтверждающих или опровергающих это утверждение, пока нет.
Мария Филимонова