Рельсы на перекрестке планируют заменить в короткие сроки.

На улице Заозерной, которая сейчас ремонтируется, планируют обновить еще и травмайные рельсы. Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что ремонт путей собираются делать своими силами, то есть без привлечения подрядчика. Работы будут выполняться МП «Электрический транспорт».

– Мы планируем дополнительно провести капитальный ремонт травмайных путей своими силами. – заявил градоначальник.

Прогноз мэра оптимистичный: трамвайные пути он пообещал отремонтировать к длинным выходным, которые продлятся с 12 по 15 июня.

Как рассказали в дептрансе, рельсы будут заменены не по всей длине улицы, а лишь на перекрестке пр. Менделеева и ул. Заозерной, то есть всего 80 метров.

Слова чиновников относительно даты тоже разнятся: директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что для минимизации дискомфорта омичей работы будут проведены не до июньских длинных выходных, а во время них.

– Мы запланировали работы провести, для минимизации неудобств омичей в период с 12 по 15 июня, на длинные выходные, – рассказал директор.

Этот ремонт был запланирован вместе с обновлением дорожного покрытия на ул. Заозерной. Новые рельсы хотят положить, чтобы предотвратить разрушение свежего асфальта.

– Чтобы старые трамвайные пути не становились причиной разрушения нового асфальтобетонного покрытия, – добавил Кормилец.

Также в департаменте заявили, что на период проведения работ проезд через травмайные пути, сквозной с проспекта Менделеева и поворот налево с улицы Заозерной, будет полностью закрыт. Как изменятся маршруты общественного транспорта, например авторбус № 1 и маршрутка № 100, на время проведения работ, неясно.

Ранее стало известно, что в Амуре укоротят трамвайные маршруты из-за бесконечного ремонта путей.