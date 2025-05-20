Омск-Информ
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·Общество

На проектирование пяти модульных котельных в Усть-Ишимском районе выделено 10 млн рублей.

По поручению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда правительства Омской области Усть-Ишимскому району выделили 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Они призваны заменить объекты, пострадавшие от паводка в 2024 году.

– Продолжаем восстанавливать инфраструктуру на севере области, которая пострадала от паводка в прошлом году. Выделили Усть-Ишимскому району 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Строительство этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Также в район направлены средства на получение технических условий для присоединения новых котельных к электрическим сетям. Эти меры позволят обеспечить стабильность работы систем отопления в самом северном районе области.

·Общество

На проектирование пяти модульных котельных в Усть-Ишимском районе выделено 10 млн рублей.

По поручению губернатора Виталия Хоценко из резервного фонда правительства Омской области Усть-Ишимскому району выделили 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Они призваны заменить объекты, пострадавшие от паводка в 2024 году.

– Продолжаем восстанавливать инфраструктуру на севере области, которая пострадала от паводка в прошлом году. Выделили Усть-Ишимскому району 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных. Строительство этих объектов позволит обеспечить качественное прохождение отопительного сезона, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Также в район направлены средства на получение технических условий для присоединения новых котельных к электрическим сетям. Эти меры позволят обеспечить стабильность работы систем отопления в самом северном районе области.