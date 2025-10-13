В Омской области частнику бесплатно отдают 22 объекта теплоснабжения

Инвестор готов вложить в модернизацию объектов ЖКХ свыше 17 млн рублей.

Администрация Большеуковского района объявила конкурс на передачу 22 объектов теплоснабжения в концессию на пять лет: с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Как сообщает «РБК-Омск», районные власти намерены подписать концессионное соглашение с ООО «Теплосервис», которое является поставщиком тепла и питьевой воды. Все 22 объекта будут переданы предприятию бесплатно, чтобы соблюсти все нормы законодательства, имущество выставили на аукцион, так как может появиться другая структура, заинтересованная в заключении концессионного соглашения.

ООО «Теплосервис» еще в июне 2025 года само обратилось в районную администрацию с предложением о заключении концессионного соглашения, при этом оно готово взять на себя ответственность и за пять лет модернизировать все объекты ЖКХ: теплосети, котлы, насосы и дымососы. Общий объем инвестиций составит более 16,4 млн рублей.

Сейчас все это имущество находится в муниципальной собственности.