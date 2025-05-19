Объект снят с торгов.

В субботу, 17 мая, конкурсный управляющий банкротства АО «Продовольственная корпорация «ОША» объявил об отмене торгов по продаже имущества компании. Причиной отмены стало неудовлетворительное состояние объекта, выставленного на продажу.

На аукцион планировалось выставить пометохранилище площадью около 14,4 тыс. кв. м, расположенное в деревне Ракитинка Омского района на улице Зеленой. Изначально объект был оценен в 417,1 тыс. рублей в марте 2023 года и поставлен на торги в апреле-мае того же года. В последующем стоимость упала до 375 тыс. рублей, и именно эта цена была объявлена в феврале 2025 года.

Напомним, что процесс банкротства АО «Продовольственная корпорация «ОША» начался в феврале 2019 года и длится уже более пяти лет. В конце 2020 года компания официально признана банкротом, после чего началась продажа ее имущества. В первоначальный список распродажи входили более 300 объектов общей стоимостью свыше 360 млн рублей.