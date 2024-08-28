На аукцион никто не заявился.

ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Сегодня, 28 августа, конкурсный управляющий Лина Епифанова сообщила о результатах торгов, где пытались продать долги ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз». В результате торги не состоялись, потому что не было ни одной заявки для участия в аукционе, сообщает Город55.

В сумме «Брендз Менеджмент Сервисиз» имеет задолженность перед «Ошей» 104 млн рублей. 10 млн компания выплатила, поэтому конкурсный управляющий выставила на продажу право требовать остальные 94 млн 589 тыс. рублей.

Это уже вторая попытка продать долги компании. В первый раз тоже желающих не нашлось. Отметим, что у «Оши» и «Брендз Менеджмент Сервисиз» одни и те же учредители – Владимир и Татьяна Веретено. «Брендз Менеджмент Сервисиз» уже начала процедуру банкротства.