Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вячеслав Двораковский отрицает свою причастность к компании  «Альтаир».

Появились свежие подробности о торгах, победителем которых стала фирма «Альтаир». Ранее сообщалось, что предприятие, учредителем которого называют экс-мэра, а ныне резидента общественно-делового клуба «Мегаполис» Вячеслава Двораковского, выкупило участок в 1,13 га в районе парка «Зеленый остров». Там располагается лодочная станция. Отсутствие конкурентов позволило заключить с компанией договор аренды на 5 лет и 7 месяцев по стартовой цене в 94 845 рублей.

Сам бывший градоначальник категорически опроверг эту информацию «Омск-информу».

– Я никогда не был учредителем компании «Альтар»: ни раньше, ни сейчас. Это кто-то явно пустил какую-то «утку», – заявил Двораковский редакции.

Вместе с тем, по данным ЕГРЮЛ, Вячеслав Двораковский указан как единственный учредитель организации с 5 августа прошлого года. 

·Экономика/Бизнес

Вячеслав Двораковский отрицает свою причастность к компании  «Альтаир».

Появились свежие подробности о торгах, победителем которых стала фирма «Альтаир». Ранее сообщалось, что предприятие, учредителем которого называют экс-мэра, а ныне резидента общественно-делового клуба «Мегаполис» Вячеслава Двораковского, выкупило участок в 1,13 га в районе парка «Зеленый остров». Там располагается лодочная станция. Отсутствие конкурентов позволило заключить с компанией договор аренды на 5 лет и 7 месяцев по стартовой цене в 94 845 рублей.

Сам бывший градоначальник категорически опроверг эту информацию «Омск-информу».

– Я никогда не был учредителем компании «Альтар»: ни раньше, ни сейчас. Это кто-то явно пустил какую-то «утку», – заявил Двораковский редакции.

Вместе с тем, по данным ЕГРЮЛ, Вячеслав Двораковский указан как единственный учредитель организации с 5 августа прошлого года. 