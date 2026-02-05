Экс-мэр Омска жестко высказался о ситуации с отоплением в городе

Вячеслав Двораковский заявил, что ситуация «на пределе».

omskinform.ru

Экс-мэр Омска Вячеслав Двораковский высказался о прохождении отопительного сезона в городе. В беседе с корреспондентом «Омск-информа» бывший градоначальник заявил, что ситуация с теплоснабжением сложная – инфраструктура изнашивается с каждым годом.

– Воспринимаю это с трагическим акцентом, потому что энергетика 40 лет в Омске не развивалась, все изнашивалось, – сказал Вячеслав Двораковский. – Вчера открываю интернет, а там про большую программу модернизации. У нас должны муниципальных сетей в год ремонтировать хотя бы 100 км, а мы делаем 5-6 км. Сейчас сказали про 50 км, но суммы называются неадекватные. Сегодня нужно кому-то суметь, набраться мужества и в целом ситуацию оценить, она страшно тяжелая. Все на пределе, все на ниточке. Мне говорят, вот эти веселушки, может, подсократить маленько и в дело вложиться. Ресурсы направить в дело.

Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Омской области в 2026 году проведут работы по обновлению коммунальных сетей.