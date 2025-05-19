Мужчина признан виновным в финансировании терроризма, подготовке к теракту и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

Новосибирский Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор одному из членов разоблаченной ФСБ России межрегиональной террористической группировки.

В ходе оперативного сопровождения выяснилось, что группа состояла из выходцев из центрально-азиатских государств, проживающих в Омске и Новосибирске. Члены группы состояли в контакте с международным террористом, находящимся в международном розыске, участником организации «Катиба Таухид валь Джихад».

– Кроме того, данные граждане изучали способы изготовления СВУ, прошли обучение минно-взрывному делу посредством сети Интернет с целью выезда из России для вступления в ряды исламских террористов, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Один из участников преступной группы был признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности, в покушении на совершение преступления террористической направленности (ч. 5 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 30, ч .2 ст. 205.2 УК России), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК России). Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые два года из которых он проведет в тюрьме.

Второй фигурант дела ожидает судебного решения. Приговор пока не вступил в законную силу.