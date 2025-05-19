Специалист Областного центра общественного здоровья, врач-эндокринолог Роман Лысак рассказал о профилактике заболеваний щитовидной железы.

Щитовидная железа – это жизненно необходимый орган внутренней секреции, синтезирует гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Тиреоидные гормоны влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани. Регулируют скорость метаболизма, аппетит, распад глюкозы и усвоение ее клетками, всасывание питательных веществ и кишечную моторику, расщепление жиров, уровень холестерина, силу и частоту сердцебиений, частоту дыхания, потребление клетками кислорода, кровоток, температуру тела, уровень кальция в организме.

Избыточный или недостаточный синтез этих гормонов приводит к дисбалансу всех органов и систем.

Заподозрить нарушение функции щитовидной железы можно по следующим симптомам: при недостаточной выработке Т4, Т3 появляется слабость, сонливость, увеличивается масса тела на фоне рационального питания и достаточной физической активности, склонность к депрессии, плаксивости, апатии, сухость кожных покровов, особенно в области локтей и стоп. У женщин возникает нарушение менструального цикла, у мужчин нарушение эректильной функции, развивается брадикардия, снижение артериального давления.

При избыточной выработке Т4, Т3, наоборот, происходит ускорение обмена веществ, вследствие чего организм начинает активно снижать массу тела , развивается тахикардия больше 80 ударов минуту, появляется дрожь в теле, тремор рук, повышенная потливость. Часто ощущение «песка», сухость в глазах, выстояние глазных яблок из глазницы (экзофтальм).

Вышеуказанные симптомы могут быть связаны с другими заболеваниями. Для дифференциальной диагностики необходимо обратиться к врачу для проведения комплексного обследования, которое включает определение уровня тиреотропного, тиреоидных гормонов и проведение ультразвукового исследования щитовидной железы.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, лечение назначается только врачом-эндокринологом!

К группе высокого риска развития заболеваний щитовидной железы относятся беременные женщины и женщины в период лактации, лица с отягощенной наследственностью по заболеваниям щитовидной железы, страдающие аутоиммунными заболеваниями, а также лица пожилого возраста.

Важнейшим условием сохранения здоровья является профилактика заболеваний щитовидной железы, которая заключается в следующих рекомендациях:

Учитывая проживание в эндемичном районе с выраженным дефицитом йода, необходимо употреблять продукты, богатые содержанием йода. К таким продуктам относятся морская рыба (треска, хек, минтай, пикша, сайра, макрель, скумбрия, зубатка, морской окунь, лососевые), морепродукты (креветки, омары, мидии, морской гребешок), водоросли (ламинария, нори, комбу, чука, спирулина), морская капуста, яйца, молочные продукты. Эффективным методом профилактики является добавление в пищу йодированной соли 5 мг (1 чайная ложка) в сутки. Морская соль не содержит большого количества йода и не способна полностью восполнить ее недостаток. Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Контроль психоэмоционального состояния. Периодические профилактические медицинские осмотры, особенно лицам после 40 лет.

Важно знать, что соблюдение простых рекомендаций – залог нормального функционирования щитовидной железы и снижения риска развития заболеваний.