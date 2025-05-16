Павел Корчагин стал исполняющим обязанности руководителя в феврале.

На официальном сайте Омского государственного технического университета опубликованы сведения о доходах руководства за 2024 год. Согласно отчету, средний ежемесячный доход и.о. ректора Павла Корчагина составлял 421,6 тысячи рублей. В феврале 2025 года специалист был официально утвержден в должности руководителя вуза.

Также стали известны сведения о доходах заместителей ректора ОмГТУ. Самую высокую зарплату среди них получал проректор по научной и инновационной деятельности Павел Ложников, его среднемесячный доход составил 306,9 тысячи рублей. На втором месте оказалась проректор по образовательной деятельности Наталья Прокудина с заработком 305,5 тысячи рублей в месяц. Далее следует проректор по молодежной политике и воспитательной работе Олег Перегудов, его доход составил 238 тысяч рублей. Самым «скромным» доходом отличился проректор по цифровой трансформации Александр Грицай, его средняя зарплата за год составила 234,6 тысячи рублей.

Предшественник Корчагина Василий Фефелов, работавший с весны 2023 года, получал в среднем порядка 337,2 тысячи рублей.