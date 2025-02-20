Руководителем вуза стал Павел Корчагин.

Сегодня, 20 февраля, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации назначило ректором омского политехнического университета Павла Корчагина на пять лет.

С 20 марта 2024 года специалист исполнял обязанности ректора вуза. В 1994 году он с отличием окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт, получив квалификацию инженера-механика. У него есть степень доктора технических наук и ученое звание профессора.

Свою карьеру он начинал в СибАДИ, где работал преподавателем и занимал различные руководящие должности. Корчагин доработал до должности проректора по учебной и воспитательной, научной деятельности и цифровой трансформации.

Под руководством нового ректора в университете были определены ключевые направления его развития. При нем успешно стартовал проект Передовой инженерной школы «СтанкоИнструментТех», а также укрепилась сеть партнерских отношений, что содействует созданию межвузовского кампуса в Омском регионе.