Студенты базовой кафедры смогут получить еще одно высшее образование. Им вручат сразу два диплома. Набор начнется уже в июне.

Студенты базовой кафедры смогут получить еще одно высшее образование. Им вручат сразу два диплома. Набор начнется уже в июне.

Компания «Газпром нефть» и Омский государственный технический университет запускают проект по подготовке специалистов с двумя высшими образованиями. Это сделают для повышения уровня профессиональных знаний будущих нефтепреработчиков. Студенты базовой кафедры одновременно с учебой по основному направлению на втором курсе могут выбрать и получить еще одну профессию по целевому набору –«Автоматизация технологических процессов» или «Экономика». После того как студенты окончат вуз, им сразу вручат два диплома о высшем образовании.

– Взаимодействие с Омским НПЗ позволяет нам готовить профессионалов, соответствующих потребностям реального производства. Мы видим, что сегодня растет заинтересованность в кадрах, имеющих разносторонний набор компетенций. В этом году на базовой кафедре будет выделено более 30 мест для будущих технологов и механиков. Обучение параллельно по двум направлениям дает возможность обучающимся расширить сферу профессиональной деятельности и стать востребованным кросс-функциональным специалистом для компании «Газпром нефть, – сказал и.о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.

Базовую кафедру «Газпром нефти» создали в ОмГТУ еще в 2014 году. Обучение ведется по двум основным направлениям – «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование». За время работы кафедра выпустила более 230 специалистов для нефтеперерабатывающей промышленности. Все они получают гарантированную возможность трудоустройства на Омском НПЗ.

– Омский НПЗ обладает современными производственными технологиями, оборудованием и системами управления. Для работы на нашем предприятии требуются специалисты самой высокой квалификации. Поэтому мы заинтересованы в молодых, активных профессионалах с обширными знаниями, которые хотят развиваться и решать самые сложные производственные задачи. Именно такие приходят к нам после обучения на базовой кафедре, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Новый набор на базовую кафедру начнется в июне. Отметим, что подготовка высококвалифицированных кадров для нефтепереработки проходит в рамках программы «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» при поддержке министерства образования Омской области.