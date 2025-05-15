Преступная группа действовала с сентября 2023 года, используя интернет-магазин.

Центральный районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении семи участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотиков на территории региона. Как установлено в суде, с сентября 2023 года обвиняемые действовали в составе группы, используя для продажи наркотических средств, в частности героина, специализированный интернет-магазин и мессенджеры для координации.

Члены группировки выполняли разные роли. Трое из осужденных – 62-летняя женщина, ее 41-летний сын и его 38-летний знакомый – выступали в качестве оптовых курьеров. Они получали крупные партии наркотиков от сообщников, занимались их расфасовкой на более мелкие дозы и дальнейшим оптовым сбытом.

Еще четверо участников группы – трое мужчин и их 40-летняя знакомая – осуществляли розничный сбыт героина наркозависимым лицам. Они размещали запрещенные вещества в тайниках на территории города.

Общий объем наркотических средств, который преступники намеревались сбыть, превышал 100 граммов героина.

Приговором суда участникам группы назначены длительные сроки лишения свободы. Троим оптовым курьерам-мужчинам предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет и 10 лет 1 месяц соответственно. Их сообщница, женщина, приговорена к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Розничные курьеры получили от 7 лет 1 месяца до 12 лет лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а женщина – в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других участников этой преступной группы в настоящее время еще расследуется. Изъятые наркотические средства по решению суда будут уничтожены.

Прокуратура Омской области сообщила, что решение о необходимости оспаривания вынесенного приговора будет принято в установленные законом сроки.