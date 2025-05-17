Дачные конфликты сеют недовольство с разных сторон: соседи разделились на два лагеря.

В далеком 2019 году в силу вступил закон, который разделил все некоммерческие объединения на два типа: садоводческие и огороднические. На вторых участках можно только выращивать урожай, а вот на первых, помимо прочего, появилась возможность строить жилые дома и прописываться. Если дом на дачном участке достаточно хорош, чтобы оставаться там на зиму, то можно зарегистрироваться в нем и жить круглый год. В 2021 и 2022 годах порядок признания домов жилыми упростили, так что процесс пошел еще быстрее.

И в данный момент во многих СНТ – садовых некоммерческих товариществах – сложилась ситуация, когда на одной и той же территории проживают как люди, которые остаются на даче круглый год, так и люди, что приезжают лишь на выходных, да и то только летом. В огороднических товариществах такой ситуации быть не может, поскольку в отличие от СНТ жилых домов в ОНТ не должно существовать по законодательству.

Естественно, разные интересы приводят к конфликтам. «Зимники» – так называют тех, кто остается на даче на весь год – хотят спокойно жить, полностью оплачивать коммунальные услуги круглый год, а еще недовольны теми, кто приехал отдыхать на дачу летом, за привезенный последними мусор. «Летники», в свою очередь, не хотят много платить за свое кратковременное пребывание на даче, а также недовольны активно продолжающимся строительством домиков на участках «зимников».

– Только наступило лето, мы с сыном первый раз поехали на дачу, как и наши соседи, – рассказывает опытная дачница Валентина Селиверстова. – Сразу же в общий чат нашей дачи пошли обвинения. Говорят, «летники» мусорят, разбивают дороги грузовиками, шумят, и еще нас начали обвинять в том, что мы что-то воруем с участков. Если даже нужно решать какой-то общий вопрос, например, о том, когда дадут воду, сразу же все превращается в бесконечный спор с обвинениями.

Обе стороны, разумеется, считают себя правыми, и их можно понять. Нюанс заключается в том, что они все еще проживают на территории одного товарищества и пользуются общей территорией, и к компромиссу так или иначе надо приходить. Но получается-то, что интересы весьма и весьма различны. Тем, кто приезжает на лето, нет никакой причины оплачивать все коммунальные услуги за весь год. А «зимники» недовольны огромным количеством мусора, который разом вывозят «летники», когда приезжают на свои дачные участки и начинают ими снова заниматься. К тому же сразу же повышается уровень шума – если за зиму и раннюю весну привык к тишине и спокойствию, то к лету сразу же это меняется. Точно так же и с трафиком. На многие дачные участки и так тяжело проехать. А к лету тут же начинают везти грузы с дровами, удобрениями, стройматериалами. Дороги становятся еще более разбитыми.

Вот такой нюанс появился в результате «дачной реформы». Для кого-то он может оказаться неожиданным, так что, быть может, стоит проверить, в какой форме объединения собственников находится ваш дачный участок. Или ваш потенциальный дачный участок – если вы лишь только задумываетесь о его приобретении.

Тем не менее возможность прописаться на своей же даче может оказаться не лишней. В конце концов, если вы вложили много средств в вашу дачу и у вас по сути дела полноценный частный дом, почему бы не оформить его как жилое помещение?

Для начала нужно проверить статус земельного участка. Если участок предназначен для огородничества, строительство жилого дома на нем невозможно. А вот если земля предназначена для дачного строительства или садоводства, она подходит для этой цели. Данные можно проверить в выписке из ЕГРН.

Ваш дом должен быть капитальным, то есть иметь прочные несущие конструкции и фундамент. Он должен быть пригоден для круглогодичного проживания и оснащен необходимыми коммуникациями: отоплением, водоснабжением и электроснабжением. Газификация не обязательна. Важно, чтобы дом соответствовал санитарным и противопожарным нормам. Для признания дома жилым необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением о присвоении статуса жилого строения. Кроме того, вам необходимо, чтобы дом имел присвоенный почтовый адрес. Это возможно, если участок находится в границах населенного пункта и зарегистрирован в Росреестре как объект недвижимости с присвоенным адресом.

После того как ваш дом получил статус жилого помещения, в нем уже можно оформить постоянную прописку. Так или иначе, перед началом процедуры все же следует проконсультироваться с местными органами власти для уточнения всех необходимых требований и документов.

Так что, если вам необходимо, чтобы ваш дачный дом стал жилым, зачастую в этом нет никакой сложности. Главное, чтобы все документы были в порядке и правовой статус земли был соответствующим.

Главное быть готовым к тому, что не все заинтересованы жить на даче круглый год. Раздувать из этого бесконечные споры в мессенджерах и жаловаться председателю товарищества по поводу любой мелочи – путь к тому, что для всех жизнь окажется сложнее. Будьте готовы...