Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Вячеслав Васильев получил статус исполнительного директора организации 5 мая.

В ЕГРЮЛ появилась запись о председателе Совета СРО «Союз строителей Омской области». С 5 мая им официально стал депутат Заксобрания, директор компании «РусВентПром» Вячеслав Васильев.

А исполнительным директором СРО с 23 апреля указан Алексей Турбанов.

Вячеслав Васильев избирался на должность исполнитепьного директора организации в июле прошлого года. Пару лет назад Союз строителей оказался в центре скандала с внедрением в структуру организации иногородних предпринимателей. Неоднозначная история закончилась с появлением нового руководителя.

·Экономика/Бизнес

Вячеслав Васильев получил статус исполнительного директора организации 5 мая.

В ЕГРЮЛ появилась запись о председателе Совета СРО «Союз строителей Омской области». С 5 мая им официально стал депутат Заксобрания, директор компании «РусВентПром» Вячеслав Васильев.

А исполнительным директором СРО с 23 апреля указан Алексей Турбанов.

Вячеслав Васильев избирался на должность исполнитепьного директора организации в июле прошлого года. Пару лет назад Союз строителей оказался в центре скандала с внедрением в структуру организации иногородних предпринимателей. Неоднозначная история закончилась с появлением нового руководителя.