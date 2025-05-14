Химический факультет вуза проводит просветительскую акцию.

Химический факультет организовал просветительскую и развлекательную программу для студентов и гостей вуза – «Неделя химии». Старт недели ознаменовался официальным открытием и квизом. В химической среде – индивидуальные и командные интеллектуальные соревнования, спортивная разминка, караоке и игротека.

В финале участников ждет долгожданный аукцион, который позволит студентам получить заветную четверку в летнюю сессию. Для этого придется спеть или станцевать, продемонстрировав свои таланты.

Неделя химии позволит выявить наиболее активных, творческих студентов. Первокурсники познакомятся со старшекурсниками, студенты смогут проявить себя в разнообразных видах деятельности и создать атмосферу праздника на факультете.

За участие в этих мероприятиях студенты получают волшебную внутреннюю валюту – галлеоны, которые затем можно обменять на памятную атрибутику.

Один из старейших факультетов ОмГУ, химический факультет, сегодня – это актуальные специальности, которые учитывают текущие вызовы химической отрасли и запросы индустрии: «Управление природопользованием и экологическая экспертиза», «Органическая химия новых материалов и лекарственных препаратов», «Аналитическая химия и химическая экспертиза», «Химия неорганических материалов» и «Технология переработки нефти и органического синтеза».

Принять участие в мероприятиях «Недели» будет интересно не только студентам ОмГУ, но и выпускникам университета и всем желающим.