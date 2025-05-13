Омск-Информ
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·Политика

Инсайдеры утверждают, что статусный пост займет чиновница, отвечающая за все праздничные мероприятия в регионе.

«Омск-информ» выяснил, кто может возглавить создаваемое в регионе министерство молодежной политики Омской области. Указ о его создании подписал губернатор Виталий Хоценко. Документ вступит в силу с 15 июля.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, с большей долей вероятности новое ведомство возглавит экс-помощник главы минспорта, ныне сотрудница аппарата губернатора Татьяна Денисова. По данным инсайдеров, специалист является правой рукой зампреда правительства Ивана Колесника.

– Татьяна Денисова – доверенное лицо заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника. Специалист в качестве помощника министра спорта отвечала за подготовку выставки «Омск, ты просто космос!». Сейчас она работает в аппарате губернатора и координирует все праздничные мероприятия, – пояснил собеседник редакции.

По данным источников «Омск-информа», Татьяну Денисову могут назначить министром после 15 июля, когда указ о создании ведомства вступит в силу. Специалиста можно назвать неожиданным кандидатом на статусную должность. Редакции известно и о других претендентах на эту должность.

Сейчас в омском правительстве действует главное управление молодежной политики, которое возглавляет Светлана Лапуценко.В новом министерстве молодежной политики предполагается наличие 22 сотрудников, из них три руководителя.

1537Елена Яровая
·Политика

Инсайдеры утверждают, что статусный пост займет чиновница, отвечающая за все праздничные мероприятия в регионе.

«Омск-информ» выяснил, кто может возглавить создаваемое в регионе министерство молодежной политики Омской области. Указ о его создании подписал губернатор Виталий Хоценко. Документ вступит в силу с 15 июля.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, с большей долей вероятности новое ведомство возглавит экс-помощник главы минспорта, ныне сотрудница аппарата губернатора Татьяна Денисова. По данным инсайдеров, специалист является правой рукой зампреда правительства Ивана Колесника.

– Татьяна Денисова – доверенное лицо заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника. Специалист в качестве помощника министра спорта отвечала за подготовку выставки «Омск, ты просто космос!». Сейчас она работает в аппарате губернатора и координирует все праздничные мероприятия, – пояснил собеседник редакции.

По данным источников «Омск-информа», Татьяну Денисову могут назначить министром после 15 июля, когда указ о создании ведомства вступит в силу. Специалиста можно назвать неожиданным кандидатом на статусную должность. Редакции известно и о других претендентах на эту должность.

Сейчас в омском правительстве действует главное управление молодежной политики, которое возглавляет Светлана Лапуценко.В новом министерстве молодежной политики предполагается наличие 22 сотрудников, из них три руководителя.

1537Елена Яровая