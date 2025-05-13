Инсайдеры утверждают, что статусный пост займет чиновница, отвечающая за все праздничные мероприятия в регионе.

«Омск-информ» выяснил, кто может возглавить создаваемое в регионе министерство молодежной политики Омской области. Указ о его создании подписал губернатор Виталий Хоценко. Документ вступит в силу с 15 июля.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, с большей долей вероятности новое ведомство возглавит экс-помощник главы минспорта, ныне сотрудница аппарата губернатора Татьяна Денисова. По данным инсайдеров, специалист является правой рукой зампреда правительства Ивана Колесника.

– Татьяна Денисова – доверенное лицо заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника. Специалист в качестве помощника министра спорта отвечала за подготовку выставки «Омск, ты просто космос!». Сейчас она работает в аппарате губернатора и координирует все праздничные мероприятия, – пояснил собеседник редакции.

По данным источников «Омск-информа», Татьяну Денисову могут назначить министром после 15 июля, когда указ о создании ведомства вступит в силу. Специалиста можно назвать неожиданным кандидатом на статусную должность. Редакции известно и о других претендентах на эту должность.

Сейчас в омском правительстве действует главное управление молодежной политики, которое возглавляет Светлана Лапуценко.В новом министерстве молодежной политики предполагается наличие 22 сотрудников, из них три руководителя.