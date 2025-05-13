Омск-Информ
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·Политика

Появление новой структуры связано с присвоением Омску статуса молодежной столицы России.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании Министерства молодежной политики Омской области. Документ вступит в силу 15 июля.

– Сейчас, когда Омск носит статус молодежной столицы России, это имеет особое значение. У нас в регионе очень талантливая, яркая, креативная молодежь, и мы в последние два года уделяем много внимания молодежной политике и патриотическому воспитанию нового поколения омичей. Усилить эту работу и предстоит команде министерства молодежной политики, – отметил Хоценко.

В настоящее время функционирует Главное управление молодежной политики Омской области. Новое министерство будет создано на его базе. Руководителя ведомства назовет лично губернатор.

·Политика

Появление новой структуры связано с присвоением Омску статуса молодежной столицы России.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании Министерства молодежной политики Омской области. Документ вступит в силу 15 июля.

– Сейчас, когда Омск носит статус молодежной столицы России, это имеет особое значение. У нас в регионе очень талантливая, яркая, креативная молодежь, и мы в последние два года уделяем много внимания молодежной политике и патриотическому воспитанию нового поколения омичей. Усилить эту работу и предстоит команде министерства молодежной политики, – отметил Хоценко.

В настоящее время функционирует Главное управление молодежной политики Омской области. Новое министерство будет создано на его базе. Руководителя ведомства назовет лично губернатор.