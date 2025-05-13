Участники программы, расторгнувшие договоры с центральными районными больницами, должны вернуть по миллиону рублей.
В центральных районных больницах Омской области работают 550 медиков, устроившихся в медучреждения как участники госпрограммы «Земский доктор/фельдшер». За период ее действия участниками программы стали 926 медработников. При этом 264 человека расторгли договоры с ЦРБ, сообщает портал «Город55». Уволившиеся врачи и фельдшеры должны вернуть в бюджет по миллиону рублей.
– В случае невозврата медицинскими работниками в установленные сроки части единовременной компенсационной выплаты министерством здравоохранения Омской области и бюджетными учреждениями здравоохранения Омской области направляются заявления в арбитражный суд о возбуждении исполнительных производств, – пояснили в региональном Минздраве. – При неисполнении медицинскими работниками судебных решений о возврате части ЕКВ в доход областного бюджета исполнительные производства направляются судебным приставам для принудительного исполнения судебных решений.
Согласно законодательству участники программы «Земский доктор/фельдшер» должны отработать на селе пять лет.