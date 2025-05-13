Омск-Информ
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·Общество

Ее принудительно положили в больницу.
Прокуратура через суд отправила 54-летнюю жительницу Калачинского района Омской области на принудительное лечение. Женщина страдает открытой формой туберкулеза, но при этом больше года уклонялась от лечения.
Женщину принудительно отправили в «Клинический противотуберкулезный диспансер» на 3 месяца. Как сообщает прокуратура, сельчанка уже начала проходить обязательное обследование и лечение.
Открытая форма туберкулеза опасна для окружающих. Больной активно выделяет бактерии, что повышает риск заражения.
При этом омичи периодически жалуются в соцсетях на убегающих пациентов туберкулезного диспансера. В Нефтяниках пациенты спускаются на улицу по веревкам, а на Московке лазают через забор с пакетами продуктов. Охрана лечебных учреждений не может побороть побеги.
Андрей Андреев
·Общество

Ее принудительно положили в больницу.
Прокуратура через суд отправила 54-летнюю жительницу Калачинского района Омской области на принудительное лечение. Женщина страдает открытой формой туберкулеза, но при этом больше года уклонялась от лечения.
Женщину принудительно отправили в «Клинический противотуберкулезный диспансер» на 3 месяца. Как сообщает прокуратура, сельчанка уже начала проходить обязательное обследование и лечение.
Открытая форма туберкулеза опасна для окружающих. Больной активно выделяет бактерии, что повышает риск заражения.
При этом омичи периодически жалуются в соцсетях на убегающих пациентов туберкулезного диспансера. В Нефтяниках пациенты спускаются на улицу по веревкам, а на Московке лазают через забор с пакетами продуктов. Охрана лечебных учреждений не может побороть побеги.
Андрей Андреев