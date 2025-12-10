Озвучена статистика по туберкулезу в Омске

Каждый год число вновь выявленных случаев снижается.

По данным Минздрава, в 2025 году еще 506 жителей Омской области заболели туберкулезом. Причем в 15 случаях активную форму выявили у детей. Также больными оказались 3 иностранца, не живущих в Омской области постоянно.

Как сообщает «Город55» в 96–98 % случаев болезнь поражает органы дыхания. Кости, суставы, глаза и нервная система страдают в 2–4 % случаев (у 8 человек). Наиболее тяжелые, генерализованные формы туберкулеза диагностировали у 7 человек. Чаще всего это больные еще и ВИЧ-инфекцией, которые уклоняются от лечения.

Отметим, что несмотря на выявление каждый год новых случаев, их количество снижается. В прошлом году был 641 случай. Годом ранее заболели 715 человек.