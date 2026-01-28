В Омске объединили крупные противотуберкулезные диспансеры

Вчера, во вторник, 27 января, Федресурс опубликовал сведения о реорганизации бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4».
– Реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» и бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» в форме присоединения БУЗОО «КПТД № 4» к БУЗОО «ОКПТД», – говорится в документе.
После завершения реорганизации «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» продолжит оказывать первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия» детскому и взрослому населению. Функции учредителя и проведение мероприятий по реорганизации возложены на Министерство здравоохранения Омской области. В документе также подчеркивается необходимость соблюдения трудовых прав работников учреждения.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства Омской области Алексея Ромахина.
Напомним, ранее в региональном минздраве озвучили статистику заболеваемости туберкулезом по итогам прошлого года.