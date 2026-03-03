Студентов крупного омского вуза отправили на обследование из-за туберкулеза

В ОмГУ заявили, что подтвержденных случаев заболевания в вузе нет.

В редакцию «Омск-информа» обратился студент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, сообщивший, что обучающихся вуза обязали срочно пройти флюорографию. Причиной стало появление информации о выявленном случае туберкулеза.

– У нас в университете нашли студента с подтвержденным туберкулезом. И сейчас заставляют всех студентов срочно проходить флюорографию. Если не сделаешь, вроде как отстранят от учебы, – заявил обучающийся.

В пресс-службе университета «Омск-информу» данную информацию опровергли. В вузе пояснили, что на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания туберкулезом среди студентов или сотрудников не зарегистрировано, а распространяемые сведения не соответствуют действительности.

– В соответствии с рекомендациями Центра гигиены и эпидемиологии университет проводит плановые профилактические мероприятия. В частности, организовано предоставление данных о лицах, контактировавших с потенциальным носителем, для проверки актуальности результатов флюорографического обследования; указанные лица находятся под медицинским наблюдением; во всех учебных корпусах проводится дополнительная дезинфекция помещений, – пояснили в пресс-службе.

В университете также подчеркнули, что все меры реализуются в соответствии с предписаниями надзорных органов и направлены на обеспечение безопасности студентов и сотрудников. Ситуация находится на контроле администрации университета и Центра гигиены и эпидемиологии Омской области.

